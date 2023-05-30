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30 мая, 21:45

Общество

"Московский патруль": обвиняемую в коррупции экс-судью оставили под арестом

"Московский патруль": обвиняемую в коррупции экс-судью оставили под арестом

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Бывшую судью Елену Кондрат, которую обвиняют в посредничестве при получении взятки в 50 тысяч долларов, оставили под арестом. Ранее она была в федеральном розыске. Чтобы запутать следствие Кондрат меняла имя и фамилию, но это не помогло избежать задержания.

Какое дело, по версии правоохранителей, пыталась развалить бывшая служительница Фемиды? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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