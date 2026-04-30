Пожар произошел в жилом доме на Самаркандском бульваре в Москве. Пламя уже потушили, но, по словам очевидцев, сильно повреждены как минимум три квартиры.

Возгорание началось на кухне во время приготовления еды. Жители услышали хлопок. Как сообщили в МЧС, горели вещи и мебель. О пострадавших официальных данных нет. Очевидцы же утверждают, что травмы получили три человека. Двоим помощь оказали на месте.

