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30 марта, 10:30

Происшествия

Капитан затонувшего в Хургаде батискафа "Синдбад" рассказал о происшествии

Капитан затонувшего в Хургаде батискафа "Синдбад" рассказал о происшествии

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Капитан батискафа, затонувшего у берегов Хургады, рассказал подробности происшествия. По его словам, он помогал пассажирам и покинул судно последним. Видимость почти сразу стала нулевой, так как вода попала внутрь еще до погружения.

До этого капитан не раз просил компанию проверить техническое состояние судна, которое было на ходу около 10 лет, но его запросы были проигнорированы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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