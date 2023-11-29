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29 ноября, 13:15

Происшествия

В Москве арестовали мужчину, который планировал теракт на железнодорожной станции

В Москве арестовали мужчину, который планировал теракт на железнодорожной станции

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В Москве арестовали мужчину, который планировал теракт на желездоророжной станции. Как сообщили в Следственном комитете, задание исполнителю передал соучастник.

Известно, что мужчина прибыл на участок местности, расположенной на одной из улиц ЮЗАО, где забрал детонатор, предназначенный для изготовления самодельного взрывного устройства. По словам задержанного, после теракта некий сотрудник спецслужб обещал вывезти его на Украину.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению террористического акта" и "Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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