Мужчина угнал каток и протаранил чужую машину в Петербурге

В Петербурге нетрезвого водителя, который угнал каток, задержали на проспекте Ветеранов. Мужчина пытался уехать в сторону Петергофа.

На угнанной технике он врезался в припаркованную на дороге машину. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

