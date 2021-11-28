В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно освободил епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева) от руководства Андреевским ставропигиальным мужским монастырем. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для такого решения стало появившееся в Сети видео. По утверждению автора ролика, снято оно было в Андреевском мужском монастыре. На кадрах видно, как, предположительно, епископ во время богослужения замахивается или ударяет сослужащего ему священника.

Временное управление обителью поручено митрополиту Каширскому Феогносту. Поскольку епископ Мытищинский Феофилакт также занимал пост викария патриарха, его на этом посту заменит епископ Верейский Пантелеимон.

В июле 2020 года суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря. Священнослужитель называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией".