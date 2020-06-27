В Екатеринбургской епархии прокомментировали инцидент с Собчак

27 июня, 19:42
Фото: телеграм-канал Mash
В Среднеуральском женском монастыре сложилась духовно нездоровая обстановка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Екатеринбургскую епархию.
Так там прокомментировали инцидент с нападением на телеведущую Ксению Собчак. В епархии попросили не нагнетать ситуацию, связанную с происходящим в монастыре.
"Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка", – отметили в Екатеринбургской епархии.
Там добавили, что в произошедшем будут разбираться правоохранительные органы. В епархии порекомендовали не посещать Среднеуральский монастырь.
Ранее Собчак сообщила, что на нее было совершено нападение на территории учреждения. Избиению подвергли документалиста Сергея Ерженкова, который приехал вместе с телеведущей. Она собирала материал, касающийся схиигумена Сергия, духовнике Среднеуральского монастыря. В частности, Собчак проверяет информацию по поводу избиения детей в монастыре.
16 июня местные СМИ рассказали, что Среднеуральский женский монастырь был захвачен схиигуменом Сергием (Романов). Сообщалось, что он отстранил настоятельницу Варвару (Крыгина), а для охраны монастыря прибыли казаки.
Романов заявил, что "митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, уходить вам надо из РПЦ как гонителям веры". Ранее он был отстранен от служения, поскольку призывал не соблюдать режим самоизоляции и приходить в церкви. Он назвал такой режим беззаконием, а распространение коронавируса считал "псевдопандемией".
В Свердловской области набирает обороты конфликт вокруг женского монастыря
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: