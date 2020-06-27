В Екатеринбургской епархии прокомментировали инцидент с Собчак

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В Среднеуральском женском монастыре сложилась духовно нездоровая обстановка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Екатеринбургскую епархию.

Так там прокомментировали инцидент с нападением на телеведущую Ксению Собчак. В епархии попросили не нагнетать ситуацию, связанную с происходящим в монастыре.

"Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка", – отметили в Екатеринбургской епархии.

Там добавили, что в произошедшем будут разбираться правоохранительные органы. В епархии порекомендовали не посещать Среднеуральский монастырь.

Ранее Собчак сообщила, что на нее было совершено нападение на территории учреждения. Избиению подвергли документалиста Сергея Ерженкова, который приехал вместе с телеведущей. Она собирала материал, касающийся схиигумена Сергия, духовнике Среднеуральского монастыря. В частности, Собчак проверяет информацию по поводу избиения детей в монастыре.

16 июня местные СМИ рассказали, что Среднеуральский женский монастырь был захвачен схиигуменом Сергием (Романов). Сообщалось, что он отстранил настоятельницу Варвару (Крыгина), а для охраны монастыря прибыли казаки.

Романов заявил, что "митрополиту Кириллу придется брать монастырь штурмом, уходить вам надо из РПЦ как гонителям веры". Ранее он был отстранен от служения, поскольку призывал не соблюдать режим самоизоляции и приходить в церкви. Он назвал такой режим беззаконием, а распространение коронавируса считал "псевдопандемией".