Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе перекинулся на жилой дом

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе перекинулся на многоквартирный дом. Жильцов в момент происшествия в доме не было, их эвакуировали заранее. Всех, кому это потребовалось, разместили в гостиницах. Возгорание ликвидировали.

Пожар на самом заводе локализован. В городе отменены занятия в школах. Спасатели продолжают круглосуточно ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.