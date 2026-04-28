28 апреля, 16:30
Праздничную программу для сотрудников скорой помощи провели в "Сколкове"
В профессиональный праздник для сотрудников московской службы скорой помощи подготовили особую программу в "Сколкове". Для медиков провели концерт, экскурсию по экспозиции и презентацию нового арт-объекта "Скорая летит на помощь".
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что для работы использовали привычную машину скорой помощи, которую оформили образом ласточки – символом скорости и доброй вести. Арт-объект создал художник Евгений Желваков.
