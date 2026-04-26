26 апреля, 00:00
"Новости дня": сакура расцвела в Бирюлевском дендропарке
Сакура расцвела в Бирюлевском дендропарке. Москвичи и гости столицы уже успели полюбоваться опадающими лепестками вишни.
Увидеть розовые деревья можно также в Ботаническом саду и на аллее у смотровой площадки Воробьевых гор.
Вырастить собственную сакуру можно в столичном климате, так как ей не страшны однократные морозы. Главным условием указывается правильный выбор места и создание подходящих условий.
Подробнее – в программе "Новости дня".