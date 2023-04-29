Четыре человека погибли в аварии на Киевском шоссе. Среди жертв ДТП двое детей – десяти и семи лет.

Одного человека госпитализировали, у него множественные ожоги. Ночью грузовик протаранил на перекрестке шесть легковых машин. От одного из автомобилей осталась только груда обломков. Расследование всех обстоятельств аварии находится под контролем прокуратуры. По одной из версий, водитель грузовика заснул за рулем. По другой – причиной ДТП могла стать плохая погода.

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