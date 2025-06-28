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28 июня, 21:30

Происшествия

Новости регионов: причиной крушения Як-18Т в Коломне мог стать отказ двигателя

Новости регионов: причиной крушения Як-18Т в Коломне мог стать отказ двигателя

Дети врезались на мини-автобусе в витрину магазина в столичном ТЦ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 июня

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Дети угнали мини-автобус в ТЦ "Рига Молл"

Дети врезались на мини-автобусе в витрину магазина в ТЦ "Рига Молл"

МАК займется расследованием крушения самолета Як-18Т в Подмосковье

В ТЦ "Рига Молл" школьники угнали мини-автобус и устроили ДТП

По факту крушения самолета Як-18Т возбуждено уголовное дело

Причиной крушения частного самолета Як-18Т в Коломне, по предварительным данным, стал отказ двигателя. Доклад о ходе расследования запросил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Крупный пожар произошел в Астрахани. Там загорелся склад, где хранится мебельная фурнитура. Огонь охватил более 1 200 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, открытое горение уже удалось потушить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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