28 июня, 21:30Происшествия
Новости регионов: причиной крушения Як-18Т в Коломне мог стать отказ двигателя
Причиной крушения частного самолета Як-18Т в Коломне, по предварительным данным, стал отказ двигателя. Доклад о ходе расследования запросил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Крупный пожар произошел в Астрахани. Там загорелся склад, где хранится мебельная фурнитура. Огонь охватил более 1 200 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, открытое горение уже удалось потушить.
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