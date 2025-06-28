Новости регионов: причиной крушения Як-18Т в Коломне мог стать отказ двигателя

Причиной крушения частного самолета Як-18Т в Коломне, по предварительным данным, стал отказ двигателя. Доклад о ходе расследования запросил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Крупный пожар произошел в Астрахани. Там загорелся склад, где хранится мебельная фурнитура. Огонь охватил более 1 200 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, открытое горение уже удалось потушить.

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