Автомобиль такси врезался в дерево на востоке Москвы

Серьезная авария произошла на улице 9-ая Парковая, в районе дома 50. Там такси врезалось в дерево. Кадры аварии прислали очевидцы.

Информации о пострадавших не было, однако машина сильно повреждена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.