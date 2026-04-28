Ранг пожара в строящемся доме на севере Москвы понизили до 4-го

Ранг пожара в строящемся доме на севере Москвы понизили с пятого максимального до четвертого. Интенсивность горения стала слабее. К тушению привлекли более 120 человек и 30 единиц техники.

Перекрыто движение транспорта по 3-му Балтийскому переулку от 2-го Амбулаторного проезда до Часовой улицы. В крупном пожаре погибли 3 человека, 7 человек пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

