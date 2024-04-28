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28 апреля, 09:30

Происшествия

Новости регионов: в Оренбурге из затопленного коттеджа спасли лошадь

Новости регионов: в Оренбурге из затопленного коттеджа спасли лошадь

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В Оренбурге из затопленного коттеджа спасли коня. Животное перевели в жилой дом из конюшни, которая пострадала от наводнения. Сначала он жил на первом этаже, но позже вода подошла к особняку. Коня решили переселить на второй этаж.

В Сочи туристы не побоялись пройти над пропастью без страховки ради селфи. По словам очевидцев, которые сняли экстремалов на видео, бесстрашные парни проникли на закрытый мост, отодвинув сетку.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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