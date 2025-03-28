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28 марта, 09:15

Происшествия

МЧС эвакуировало туристов после трагедии с лавиной в Магаданской области

МЧС эвакуировало туристов после трагедии с лавиной в Магаданской области

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В Магаданской области сотрудники МЧС России эвакуировали двух туристов с перевала после того, как их накрыла лавина. Спасательная операция длилась три часа, в сложных погодных условиях спасатели спустили пострадавших на носилках к подножию горы, где их встретила медицинская помощь.

Трагедия произошла накануне, когда группа из шести туристов из Москвы, членов горного туристического клуба МГУ, была накрыта лавиной на высоте двух тысяч метров. Из шести человек погибло четверо, один пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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