Для выдвижения аргументированных версий теракта нужно время – Песков

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, расследование теракта продолжается, поэтому для выдвижения аргументированных версий произошедшего нужно время.

Кроме того, он отметил, что оказание помощи пострадавшим и семьям погибших от рук террористов продолжается.

Также Кремль проинформирует в случае необходимости контактов Владимира Путина с семьями жертв теракта.

Кроме того, Песков заявил, что Россия будет добиваться должного наказания для тех, кто совершил военные преступления против россиян на Украине.