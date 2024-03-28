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28 марта, 13:15

Происшествия

Для выдвижения аргументированных версий теракта нужно время – Песков

Для выдвижения аргументированных версий теракта нужно время – Песков

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, расследование теракта продолжается, поэтому для выдвижения аргументированных версий произошедшего нужно время.

Кроме того, он отметил, что оказание помощи пострадавшим и семьям погибших от рук террористов продолжается.

Также Кремль проинформирует в случае необходимости контактов Владимира Путина с семьями жертв теракта.

Кроме того, Песков заявил, что Россия будет добиваться должного наказания для тех, кто совершил военные преступления против россиян на Украине.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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