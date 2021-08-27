На Бауманской улице загорелось кафе в жилом доме. Кадры с места происшествия прислали очевидцы. Движение на месте затруднено, там припаркованы машины спасателей.

Дым валит из двери в кофейню. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.