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27 июня, 17:30

Происшествия

Двое последователей блогера Алекса Лесли получили по 15 суток ареста

Двое последователей блогера Алекса Лесли получили по 15 суток ареста

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Двое последователей блогера Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) получили по 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Еще одного задержали в поезде при попытке уехать в Тульскую область.

Все трое принимали участие в массовых домогательствах к девушкам в центре Москвы. Последователи коуча оскорбляли прохожих, распускали руки и снимали происходящее на видео. После этих инцидентов пострадавшие обратились в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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