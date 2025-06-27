Двое последователей блогера Алекса Лесли получили по 15 суток ареста

Двое последователей блогера Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) получили по 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Еще одного задержали в поезде при попытке уехать в Тульскую область.

Все трое принимали участие в массовых домогательствах к девушкам в центре Москвы. Последователи коуча оскорбляли прохожих, распускали руки и снимали происходящее на видео. После этих инцидентов пострадавшие обратились в полицию.

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