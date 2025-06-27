27 июня, 17:30Происшествия
Двое последователей блогера Алекса Лесли получили по 15 суток ареста
Двое последователей блогера Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) получили по 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Еще одного задержали в поезде при попытке уехать в Тульскую область.
Все трое принимали участие в массовых домогательствах к девушкам в центре Москвы. Последователи коуча оскорбляли прохожих, распускали руки и снимали происходящее на видео. После этих инцидентов пострадавшие обратились в полицию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.