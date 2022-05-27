Белгородские власти запретят въезд к приграничным селам Нехотеевка и Журавлевка

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков потребовал обеспечить полный запрет проезда к приграничным селам Нехотеевка и Журавлевка. Эти населенные пункты не раз обстреливали с украинской стороны, и жителей оттуда переселили. Но они, несмотря на все блокпосты, пробираются в обход, поэтому охрану усилят.

В селе Журавлевка из-за обстрелов ВСУ ранен молодой человек. Позже там пострадала женщина. По словам главы региона, она скончалась в больнице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.