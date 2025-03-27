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27 марта, 19:15

Происшествия

Новости регионов: 5 человек пострадали в результате ДТП на перекрестке в Екатеринбурге

Новости регионов: 5 человек пострадали в результате ДТП на перекрестке в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге врачи борются за жизнь пострадавших в аварии пешеходов. На перекрестке столкнулись две легковые машины. В итоге один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил людей. Травмы получили 5 человек, в том числе двое детей. Их доставили в больницы. По предварительным данным, один из маленьких пациентов находится в тяжелом состоянии. Второй и еще трое взрослых – в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Тем временем на втором этаже жилого дома в Челябинской области взорвался газ. ЧП произошло в поселке Красногорский. По предварительным данным, погибла пожилая женщина, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Из дома самостоятельно эвакуировались 33 человека, в том числе 8 детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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