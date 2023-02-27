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"Актуальный репортаж": специалисты стали обсуждать новую версию землетрясений в Турции

"Актуальный репортаж": специалисты стали обсуждать новую версию землетрясений в Турции

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Причиной серии мощных землетрясений в Турции могло стать сейсмологическое оружие. Эту версию обсуждают в Сети после высказывания главы космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.

Известно, что по телеграм-каналам распространяется информация о якобы секретном докладе АНБ и ФБР, где говорится об испытаниях климатических разработок.

Насколько это может правдой и есть ли доказательства? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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