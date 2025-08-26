Форма поиска по сайту

26 августа, 22:15

Происшествия

В доме на улице Глаголева не смогли починить лифты из-за долгов управляющей компании

Столичные полицейские задержали сообщников телефонных мошенников

Московские спасатели помогли улетевшему на высокую ветку попугаю

Крупный ландшафтный пожар произошел в Крыму

СК организовал проверку после инцидента с российской альпинисткой Наговициной

Прокуратура Стамбула отсмотрит записи с заплыва на Босфоре, где пропал пловец Свечников

Сын российской альпинистки Наговициной обратился в СК с просьбой спасти его мать

Двое иранских альпинистов погибли при спуске с пика Победы

Сломанные лифты 27-этажки в Москве не смогли починить из-за долгов управляющей компании

Автомобиль перевернулся на Котельнической набережной

В высотном доме на улице Глаголева перестали работать лифты. Мамы с колясками и те, кто передвигается в инвалидных креслах, оказались в затруднительном положении.

Жильцы дома утверждают, что управляющая компания ЖК не платит лифтовой компании, которая, в свою очередь, отказывается ремонтировать сломанное оборудование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествия

