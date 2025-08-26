В доме на улице Глаголева не смогли починить лифты из-за долгов управляющей компании

В высотном доме на улице Глаголева перестали работать лифты. Мамы с колясками и те, кто передвигается в инвалидных креслах, оказались в затруднительном положении.

Жильцы дома утверждают, что управляющая компания ЖК не платит лифтовой компании, которая, в свою очередь, отказывается ремонтировать сломанное оборудование.

