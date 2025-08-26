26 августа, 22:15Происшествия
В доме на улице Глаголева не смогли починить лифты из-за долгов управляющей компании
В высотном доме на улице Глаголева перестали работать лифты. Мамы с колясками и те, кто передвигается в инвалидных креслах, оказались в затруднительном положении.
Жильцы дома утверждают, что управляющая компания ЖК не платит лифтовой компании, которая, в свою очередь, отказывается ремонтировать сломанное оборудование.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Более 1,3 тыс домов капитально отремонтировали в Москве в 2025 году
- Более 2,1 тыс лифтов заменили в Москве в рамках программы капремонта