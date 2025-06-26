ФСБ пресекла подготовку теракта в Подмосковье

ФСБ предотвратила подготовку теракта в Московской области. По данным ведомства, сотрудники спецслужбы задержали двух граждан России в момент, когда те забирали из тайника самодельное взрывное устройство.

Установлено, что задержанные действовали в интересах украинских спецслужб и планировали использовать взрывное устройство для нападения на одного из военнослужащих в Москве. При задержании преступники оказали сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. Возбуждено уголовное дело.

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