Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 11:30

Происшествия

ФСБ пресекла подготовку теракта в Подмосковье

ФСБ пресекла подготовку теракта в Подмосковье

Автомобиль BMW получил серьезные повреждения в аварии на 1-й Тверской-Ямской улице

В отношении коуча Лесли начато расследование по жалобам москвичек

Несколько машин столкнулись на 1-й Тверской-Ямской улице

Четыре автомобиля столкнулись на 1-й Тверской-Ямской улице

"Газель" перевернулась на перекрестке улиц Алыманова и Просторной

СК по Москве возбудил уголовное дело против блогера Алекса Лесли

Новости регионов: лесной пожар охватил 77 тысяч га в Бурятии

Новости мира: 16 человек погибли во время демонстрации в Кении

Автомобили россиян стали портить в 1,5 раза чаще

ФСБ предотвратила подготовку теракта в Московской области. По данным ведомства, сотрудники спецслужбы задержали двух граждан России в момент, когда те забирали из тайника самодельное взрывное устройство.

Установлено, что задержанные действовали в интересах украинских спецслужб и планировали использовать взрывное устройство для нападения на одного из военнослужащих в Москве. При задержании преступники оказали сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. Возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика