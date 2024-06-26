Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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26 июня, 22:30

Происшествия

В РДКБ прооперировали четверых детей, пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

В РДКБ прооперировали четверых детей, пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

Трое пострадавших при сходе поезда с рельсов в Коми находятся в тяжелом состоянии

"Безопасный город": по делу о пожаре во Фрязине задержали двух человек

"Безопасный город": Росгвардия задержала пару, пытавшуюся украсть продукты в магазине

"Безопасный город": полиция задержала 12 мошенников, продававших дорогую технику

"Безопасный город": полураздетый мужчина загорал на детской площадке

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Российской детской клинической больнице прооперировали четверых детей, которые получили ранения во время обстрела Севастополя со стороны Украины, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Парк поездов на салатовой линии метро будет полностью обновлен к 2030 году, ответили сотрудники пресс-службы столичного метрополитена.

На востоке Москвы началось голосование по вопросу о введении медленных зон для электросамокатов, рассказали в столичном Дептрансе.

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