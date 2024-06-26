В РДКБ прооперировали четверых детей, пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Российской детской клинической больнице прооперировали четверых детей, которые получили ранения во время обстрела Севастополя со стороны Украины, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Парк поездов на салатовой линии метро будет полностью обновлен к 2030 году, ответили сотрудники пресс-службы столичного метрополитена.

На востоке Москвы началось голосование по вопросу о введении медленных зон для электросамокатов, рассказали в столичном Дептрансе.

