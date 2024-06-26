Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 11:15

Происшествия

Двух человек задержали по делу о пожарах в здании во Фрязине

Двух человек задержали по делу о пожарах в здании во Фрязине

Два человека задержаны после пожара в здании бывшего НИИ во Фрязине

Новости регионов: спасатели стали обследовать акваторию Черного моря после удара ВСУ

Вновь вспыхнувший пожар в бывшем здании НИИ во Фрязине мог раздуть ветер

Силовики сняли оцепление с центра Махачкалы после сообщения о вооруженном человеке

Пожарные сумели потушить вновь загоревшееся здание во Фрязине

В подмосковном Фрязине пожарные приступили к тушению бывшего здания НИИ

В Москве врачи продолжают оказывать помощь пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь

Площадь нового пожара в подмосковном Фрязине достигла 100 "квадратов"

Огонь снова охватил верхние этажи бывшего здания НИИ во Фрязине

Двух человек задержали по делу о пожарах в здании бывшего НИИ во Фрязине. Это представитель собственника здания и заместитель гендиректора фирмы, которая управляла имуществом после банкротства, сообщают следователи.

По их версии, подозреваемые вступили в сговор. Они сдавали в аренду помещения, но не следили за техническим состоянием здания. В результате на пятом этаже из-за неисправной электропроводки произошел пожар, в котором погибли как минимум шесть человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоИван Евдокимов
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика