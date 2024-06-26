Двух человек задержали по делу о пожарах в здании во Фрязине

Двух человек задержали по делу о пожарах в здании бывшего НИИ во Фрязине. Это представитель собственника здания и заместитель гендиректора фирмы, которая управляла имуществом после банкротства, сообщают следователи.

По их версии, подозреваемые вступили в сговор. Они сдавали в аренду помещения, но не следили за техническим состоянием здания. В результате на пятом этаже из-за неисправной электропроводки произошел пожар, в котором погибли как минимум шесть человек.

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