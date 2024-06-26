В СК прокомментировали дело по пожарам в здании во Фрязине

В деле о пожарах в здании в подмосковном Фрязине, где погибли шесть человек, появились первые подозреваемые. В среду, 26 июня, следователи задержали представителя собственника здания и заместителя гендиректора фирмы, которая управляла имуществом.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в ходе следствия было установлено, что заместитель гендиректора данной организации вступил в сговор с представителем собственника здания.

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