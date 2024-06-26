Девять вагонов поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов в Коми

Девять вагонов поезда № 511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1 – Угольный в Республике Коми в 18:12 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Оперативные службы уже направлены к месту ЧП, информация о пострадавших уточняется.

Тем временем Северо-западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Кроме того, глава региона Владимир Уйба вылетел на место железнодорожной аварии.

