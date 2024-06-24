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24 июня, 21:45

Происшествия

"Безопасный город": полиция задержала буйного мужчину в Мытищах

"Безопасный город": полиция задержала буйного мужчину в Мытищах

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Полицейские задержали дебошира в подмосковном городе Мытищи в воскресенье, 24 июня. Он неадекватно вел себя на площади у администрации.

Задержанный приставал к прохожим и выкрикивал различные лозунги. Кроме того, он запер в фургоне свою дочь. После переговоров оперативников с буйным гражданином, которые длились почти час, он попытался скрыться на этом автомобиле. Полицейские были вынуждены открыть огонь.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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