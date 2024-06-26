Новости регионов: мужчина публично извинился за неудачную шутку в Дагестане

Полиция Дагестана опубликовала видео с извинениями мужчины, который пошутил про стрельбу в Махачкале. Он утверждает, что накануне вечером проходил мимо девушек, которые сидели на скамейке, и "порекомендовал им не выходить из дома, поскольку сейчас опасное время". По словам мужчины, он сказал это в шутку. Однако одна из девушек заявила полиции, что в тот момент к ней подъехали трое мужчин на внедорожнике. Один из них заявил, что скоро начнется перестрелка.

Тем временем стало известно, что водитель автомобиля, который вылетел с парковки в Краснодаре, мог сменить имя. Как сообщает РИА Новости, ранее мужчину звали Бутенко Роман Захарович. Он владел центром восстановления личности "Высота" в Краснодаре, где пациентов лечили от различных зависимостей. Кроме того, в СМИ пишут, что пассажирка BMW была на четвертом месяце беременности. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Причиной происшествия, по предварительным данным, стал конфликт мужчины и женщины.

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