Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 11:15

Происшествия

Новости регионов: мужчина публично извинился за неудачную шутку в Дагестане

Новости регионов: мужчина публично извинился за неудачную шутку в Дагестане

Двух человек задержали по делу о пожарах в здании во Фрязине

Два человека задержаны после пожара в здании бывшего НИИ во Фрязине

Новости регионов: спасатели стали обследовать акваторию Черного моря после удара ВСУ

Вновь вспыхнувший пожар в бывшем здании НИИ во Фрязине мог раздуть ветер

Силовики сняли оцепление с центра Махачкалы после сообщения о вооруженном человеке

Пожарные сумели потушить вновь загоревшееся здание во Фрязине

В подмосковном Фрязине пожарные приступили к тушению бывшего здания НИИ

В Москве врачи продолжают оказывать помощь пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь

Площадь нового пожара в подмосковном Фрязине достигла 100 "квадратов"

Полиция Дагестана опубликовала видео с извинениями мужчины, который пошутил про стрельбу в Махачкале. Он утверждает, что накануне вечером проходил мимо девушек, которые сидели на скамейке, и "порекомендовал им не выходить из дома, поскольку сейчас опасное время". По словам мужчины, он сказал это в шутку. Однако одна из девушек заявила полиции, что в тот момент к ней подъехали трое мужчин на внедорожнике. Один из них заявил, что скоро начнется перестрелка.

Тем временем стало известно, что водитель автомобиля, который вылетел с парковки в Краснодаре, мог сменить имя. Как сообщает РИА Новости, ранее мужчину звали Бутенко Роман Захарович. Он владел центром восстановления личности "Высота" в Краснодаре, где пациентов лечили от различных зависимостей. Кроме того, в СМИ пишут, что пассажирка BMW была на четвертом месяце беременности. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Причиной происшествия, по предварительным данным, стал конфликт мужчины и женщины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоИван Евдокимов
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика