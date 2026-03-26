Ущерб от производства поддельной Coca-Cola в Смоленской области оценили в 6 млн рублей

Ущерб от производства контрафактной газированной продукции, поставлявшейся в Москву, оценили в 6 миллионов рублей. Два десятка рабочих без медицинских книжек трудились в цеху в Смоленской области с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

На этикетках продукции указывались страны-производители: Грузия, Азербайджан или Белоруссия. Правоохранительными органами изъято 38 тысяч двухлитровых бутылок, а также рулоны этикеток, крышки, пресс-формы и документация. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.