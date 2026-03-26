Уникальный протез для школьника из Красногорска собрали в "Технополисе "Москва"

Уникальный протез для 10-летнего мальчика из Красногорска, лишившегося пальцев руки, собрали в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Комплектующие также изготовлены в России почти на 100%.

Модель создали по индивидуальным меркам с помощью цифрового протезирования. Сначала руку отсканировали в 3D, затем инженеры нарисовали на экране гильзу и все детали, подогнав миллиметр к миллиметру.

