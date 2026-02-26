Неизвестный порезал колеса нескольких машин в подмосковном ЖК

Неизвестный повредил колеса автомобилей, припаркованных "вторым рядом", в ЖК в подмосковном микрорайоне Немчиновка. По словам владельцев, у всех поврежденных машин были пробиты по два колеса, характер указывает на использование острого предмета.

Жители отметили, что проблема усугубляется нехваткой парковочных мест и сугробами, которые ограничивают проезд во дворах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.