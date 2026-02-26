3 тысячи туристов застряли на острове Ольхон на Байкале

На острове Ольхон на Байкале застряли 3 тысячи туристов, включая более 250 иностранцев. Ледяная переправа, по которой можно было добраться до острова, закрылась из-за трещин длиной до 10 метров. Выезд на лед Байкала по-прежнему запрещен.

Новый маршрут по льду планируют проложить за 3 дня, он будет работать только днем. Доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев пояснил, что трещины могут быть припорошены снегом, иметь острые края, а лед может быть прозрачным и незаметным.

