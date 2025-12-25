Мужчина попал в больницу после выпитого коктейля с жидким азотом в Москве

В Москве мужчина попал в больницу после выпитого коктейля с жидким азотом. Все произошло во время шоу на корпоративе.

Шеф-повар приготовил для гостей коктейли с жидким азотом, но не предупредил, что напиток с веществом можно пить только после того, как оно полностью испарится. Мужчина взял стакан прямо из рук повара и выпил все сразу. Сообщается, что его желудок разорвало, пострадавшего доставили в реанимацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.