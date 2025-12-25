Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 07:15

Происшествия

Мужчина попал в больницу после выпитого коктейля с жидким азотом в Москве

Мужчина попал в больницу после выпитого коктейля с жидким азотом в Москве

Собянин: средства ПВО пресекли очередную попытку атаки БПЛА на Москву

Два человека пострадали при пожаре в доме на Рублевском шоссе

Суд арестовал директора пансионата в Подмосковье после отравления постояльцев

"Московский патруль": двое полицейских погибли при взрыве на юге столицы

Полиция задержала организаторов банды стоматологов в Москве

Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование обстоятельств пожара у Рижского рынка

Из-за пожара у Рижского рынка перекрыли движение по Водопроводному переулку

Пожар на складе у Рижского рынка локализован

В МЧС уточнили площадь пожара на Рижском рынке в Москве

В Москве мужчина попал в больницу после выпитого коктейля с жидким азотом. Все произошло во время шоу на корпоративе.

Шеф-повар приготовил для гостей коктейли с жидким азотом, но не предупредил, что напиток с веществом можно пить только после того, как оно полностью испарится. Мужчина взял стакан прямо из рук повара и выпил все сразу. Сообщается, что его желудок разорвало, пострадавшего доставили в реанимацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Найда

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика