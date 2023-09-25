Пожар произошел в жилом доме в Щелкове

В Щелкове произошел пожар в жилом доме. Там загорелась квартира на шестом этаже. На место оперативно прибыли пожарные и полиция.

По словам очевидцев, поджог мог устроить местный житель. Соседи рассказали, что днем 24 сентября после ссоры с девушкой он угрожал поджечь квартиру. Тогда на место вызывали наряд полиции, но мужчина отделался предупреждением.

Как заявили очевидцы, подозреваемого в поджоге задержали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.