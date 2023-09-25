25 сентября, 01:30Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в Щелкове
В Щелкове произошел пожар в жилом доме. Там загорелась квартира на шестом этаже. На место оперативно прибыли пожарные и полиция.
По словам очевидцев, поджог мог устроить местный житель. Соседи рассказали, что днем 24 сентября после ссоры с девушкой он угрожал поджечь квартиру. Тогда на место вызывали наряд полиции, но мужчина отделался предупреждением.
Как заявили очевидцы, подозреваемого в поджоге задержали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.