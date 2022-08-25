Съезд с третьего кольца на улицу Гаврикова временно перекрыт

Из-за падения строительных лесов на улице Гаврикова перекрыт съезд на нее с ТТК, сообщили в столичном Дептрансе.

Уточняется, леса обрушились у здания, которое идет под снос, оно находится в районе съезда с внутренней стороны ТТК на улицу Краснопрудная.

В связи с перекрытиями автобусы №778 и с633 временно следуют измененным маршрутом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.