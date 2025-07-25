Новости регионов: число пострадавших при взрыве газа в доме в Саратове увеличилось до 9

В Саратове количество пострадавших при взрыве газа в жилом доме увеличилось до 9. Это последние данные медицинских служб города. В списке погибших числится 6 человек, в том числе один ребенок. Разбор завалов на месте обрушения продолжается. Контролировать ликвидацию последствий взрыва приехал лично глава МЧС Александр Куренков. В поврежденном здании сохраняется угроза повторного обрушения, все жильцы эвакуированы.

Крупный пожар произошел в Нижнекамске. Местные жители сняли на видео, как огромные клубы дыма поднимаются над городом. Как сообщили в МЧС, там вспыхнул ангар. К этой минуте возгорание уже удалось потушить. В итоге обошлось без пострадавших.

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