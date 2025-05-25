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25 мая, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 мая

В Подмосковье арестован попавший в ДТП на трассе М-12 водитель микроавтобуса

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Следователи назвали причину пожара в ТЦ в подмосковном Королеве

Квартира загорелась в жилом доме на Ореховом бульваре в Москве

Прокуратура присоединилась к расследованию обстоятельств пожара в Королеве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 25 мая.

Причинами пожара в ТЦ в подмосковном Королеве могла стать неисправность или перегрузка электропроводки. Об этом заявили подмосковные следователи. Они возбудили по факту возгорания уголовное дело. На данный момент пожар локализован на площади 250 квадратов. От огня пострадал весь второй этаж.

В Подмосковье арестовали до 23 июля водителя микроавтобуса, устроившего ДТП на трассе М-12 "Восток". По предварительным данным, микроавтобус Mercedes не заметил сломавшуюся Lada на пути, влетел в нее и перевернулся. В результате погибли 9-летний мальчик и его мама, которые находились в салоне.

Из-за высокой температуры в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По последним прогнозам, температура воздуха днем 25 мая может дойти до 30 градусов. В связи с аномальной жарой многие москвичи потянулись к водоемам, хотя официально купальный сезон еще не начался.

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