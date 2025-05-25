Следователи назвали причину пожара в ТЦ в подмосковном Королеве

Причинами пожара в ТЦ в подмосковном Королеве могла стать неисправность или перегрузка электропроводки. Об этом заявили подмосковные следователи. Они возбудили по факту возгорания уголовное дело.

На данный момент пожар локализован на площади 250 квадратов. От огня пострадал весь второй этаж. В здании находятся магазины, бар и караоке. Людей эвакуировали, предварительно, пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

