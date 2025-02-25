Москвичам рекомендуют забирать заказы у курьеров, чтобы избежать краж

В Москве стало больше случаев кражи заказов у дверей квартир. В соцсетях таких воров прозвали "киллерами курьеров". Злоумышленники выслеживают курьеров и забирают оставленные у дверей посылки, притворяясь жильцами. Иногда они даже заранее подходят к курьерам, чтобы получить посылки, не дождавшись их оставления.

В связи с этим пользователям доставок рекомендуют забирать заказы напрямую у курьеров, чтобы избежать потерь. Эксперты отмечают, что ответственность за утрату товара часто ложится на покупателя, если заказ считается доставленным.

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