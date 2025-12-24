Форма поиска по сайту

24 декабря, 12:15

Политика

Прокуратура Москвы проконтролирует расследование уголовного дела после взрыва в столице

Прокуратура Москвы проконтролирует расследование уголовного дела после взрыва в столице

В Москве приступили к расследованию взрыва на Елецкой улице, где погибли 2 полицейских

Новости мира: Турция сообщила о гибели всех пассажиров самолета с делегацией Ливии

СК раскрыл подробности нападения на полицейских на юге Москвы

СК сообщил о 3 погибших при взрыве машины в Москве

В Люберцах задержали курьеров, перевозивших детей в сумках на электровелосипедах

Подозрительный мужчина в маске был замечен перед взрывом полицейской машины в Москве

Очевидцы рассказали подробности взрыва на юге Москвы, где погибли двое сотрудников ДПС

Частный самолет разбился в Анкаре

Новости мира: цистерна с газом взорвалась после столкновения грузовиков в Италии

Прокуратура Москвы проконтролирует расследование уголовного дела после взрыва на юге столицы. Он произошел на улице Елецкая, когда полицейские пытались задержать подозрительного мужчину около служебного автомобиля недалеко от отдела МВД.

Подозреваемый и привел в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего скончался на месте. Также погибли двое сотрудников ДПС – 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов. Они дружили с детства и жили по соседству. У Горбунова остались супруга и девятимесячная дочь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

