24 декабря, 12:15Политика
Прокуратура Москвы проконтролирует расследование уголовного дела после взрыва в столице
Прокуратура Москвы проконтролирует расследование уголовного дела после взрыва на юге столицы. Он произошел на улице Елецкая, когда полицейские пытались задержать подозрительного мужчину около служебного автомобиля недалеко от отдела МВД.
Подозреваемый и привел в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего скончался на месте. Также погибли двое сотрудников ДПС – 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов. Они дружили с детства и жили по соседству. У Горбунова остались супруга и девятимесячная дочь.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.