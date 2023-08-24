Борт Евгения Пригожина несколько раз менял высоту перед падением – отчет Flightradar 24

Бизнес-джет, в списке пассажиров которого, по данным Росавиации, был основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту перед тем, как начать падение. Об этом говорится в отчете сервиса Flightradar.

По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. Что известно на данный момент?

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