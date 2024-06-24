Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20, 15 из них были полицейскими. Их представят к госнаградам посмертно.

По данным министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой, в результате теракта 46 человек пострадали, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Как заявил глава региона Сергей Меликов, родственникам погибших выплатят по миллиону рублей.

В регионе объявили трехдневный траур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

