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24 июня, 18:30

Происшествия

Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20

Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20

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Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20, 15 из них были полицейскими. Их представят к госнаградам посмертно.

По данным министра здравоохранения республики Татьяны Беляевой, в результате теракта 46 человек пострадали, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. Как заявил глава региона Сергей Меликов, родственникам погибших выплатят по миллиону рублей.

В регионе объявили трехдневный траур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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