ОДКБ заявила, что союзники помогут, если РФ обратится за помощью после терактов

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Союзники России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не останутся в стороне в случае обращения Москвы за помощью после терактов в Дагестане, заявил генсек организации Имангали Тасмагамбетов.

"На текущий момент в секретариат не поступало обращений за помощью со стороны Российской Федерации", – заявил он в интервью ТАСС.

РФ, по его словам, располагает потенциалом и опытом для успешного решения таких проблем. Также Тасмагамбетов от лица секретариата ОДКБ осудил события в Махачкале и Дербенте.

"Организация скорбит вместе со всем дагестанским народом, разделяет горе невосполнимой утраты. Мы решительно осуждаем действия террористов и любые попытки разжечь межрелигиозную рознь", – сказал он.

Вечером 23 июня неизвестные напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале. Они открыли огонь по зданиям и местным жителям. Боевики также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

Жертвами нападения стали 20 человек. Среди погибших – 15 правоохранителей, православный священник и гражданские лица. Полицейские ликвидировали пятерых боевиков. В республике был объявлен трехдневный траур, с 24 по 26 июня.

