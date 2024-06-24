РИА Новости: площадь пожара в здании НИИ во Фрязине достигла 2,3 тыс "квадратов"

Видео: телеграм-канал Mash

Огонь в здании НИИ "Платан" во Фрязине распространился на площади 2,3 тысячи квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

При этом в телеграм-канале МЧС РФ уточнили, что тушению огня мешают высокая температура и сильное задымление. Пожарные делают все необходимое для спасения людей и ликвидации возгорания. В ведомстве добавили, что огонь охватил с 5-го по 8-й этаж.

В свою очередь, в Минздраве региона сообщили в беседе с Агентством "Москва", что на месте ЧП работают 12 бригад скорой помощи. Также привлечены пять бригад территориального центра медицины катастроф. Все медучреждения Московской области готовы оказать содействие в случае необходимости. Однако пока за помощью никто не обращался, добавили в министерстве.

О пожаре в НИИ "Платан" стало известно 24 июня. Институт специализируется на выпуске электронных деталей и радиокомпонентов.

В МЧС сообщали, что внутри здания могут находиться девять человек. Сотрудники ведомства уже смогли спасти одного человека. В настоящее время операция продолжается. В борьбе с огнем задействовали 72 специалиста и 24 единицы техники.