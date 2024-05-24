Новости мира: дом площадью около 150 "квадратов" загорелся во вьетнамском Ханое

Жилой дом площадью около 150 квадратных метров загорелся во вьетнамском Ханое. Во дворе была точка продажи и ремонта электровелосипедов и мотоциклов. Местные жители рассказывают, что слышали взрывы. Спасатели пробили стену и по лестнице добрались до людей. Из пожара удалось спасти семерых человек, не менее 14 жителей погибли.

На Майорке рухнула терраса местного бара. Завалы разбирают не менее 100 человек, спасатели вызвали подъемные краны. Четверо погибли, под обломками могут находиться еще около 10 человек.

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