Обвиняемый по делу о гибели людей при пожаре в Москве рассказал о ЧП

Обвиняемый по делу о гибели 4 людей при пожаре бывший артист цирка Евгений Чернов на допросе пояснил причину возгорания в доме на Николоямской улице в Москве. Он сообщил, что курил в своей квартире, из-за пепла загорелось кресло.

Руководитель отдела информационного взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что мужчина задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия.

