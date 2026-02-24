Омбудсмен Московской области призвала ограничить использование тюбингов

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала ограничить использование тюбингов и разрешить катание только на специально оборудованных трассах. Об этом она заявила на своей странице в мессенджере MАХ, комментируя гибель восьмилетней девочки в деревне Румянцево.

По данным следствия, отец катал двоих детей на ватрушках, привязанных к машине. На повороте один из тюбингов занесло, и девочка оказалась под колесами. Спасти ее не удалось. Против мужчины возбудили уголовное дело.

