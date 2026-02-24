Форма поиска по сайту

24 февраля, 14:15

Происшествия

Омбудсмен Московской области призвала ограничить использование тюбингов

Омбудсмен Московской области призвала ограничить использование тюбингов

Сотрудники СК провели осмотр на месте взрыва на площади Савеловского вокзала

Следователи установят личность мужчины, который устроил взрыв у Савеловского вокзала

Семьям пострадавших при взрыве на площади Савeловского вокзала окажут помощь

Неизвестные повредили 20 мотоциклов на парковке в Красногорске

СК назвал подрыв причиной взрыва у Савеловского вокзала

Причастный к взрыву у Савеловского вокзала преступник скончался на месте

Савеловский вокзал работает в штатном режиме после взрыва рядом с ним

В Хабаровском крае без отопления остались более 200 объектов из-за снегопада

Дожди вызвали паводки на юге Эквадора

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала ограничить использование тюбингов и разрешить катание только на специально оборудованных трассах. Об этом она заявила на своей странице в мессенджере MАХ, комментируя гибель восьмилетней девочки в деревне Румянцево.

По данным следствия, отец катал двоих детей на ватрушках, привязанных к машине. На повороте один из тюбингов занесло, и девочка оказалась под колесами. Спасти ее не удалось. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествия

