Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС возбуждено в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС.

На площади Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля к патрульной машине подошел мужчина, после чего произошла детонация неизвестного устройства. Нападавший и один из полицейских погибли, еще двое инспекторов ранены. Предварительно установлено, что злоумышленник скончался на месте происшествия.

